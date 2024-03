Il piano: due cittadelle della salute nel futuro di Sassari e Alghero 

Ottocento milioni di euro per i nuovi ospedali del Nord-Ovest. 860 posti letto a Sassari e 250 ad Alghero. I finanziamenti ci sono, servono adesso gli studi di fattibilità e, soprattutto, l’individuazione delle aree in cui dovranno sorgere le due cittadelle sanitarie.

Connubio con l’Università

A Sassari si cerca un terreno di almeno 20 ettari, nel perimetro urbano, collegato alla grande viabilità. Le aree vicine all’Istituto Agrario restano in pole position: sono di proprietà della Provincia ed eviterebbero la trafila degli espropri. Il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, ha posto sul tavolo della Regione una precisa esigenza. «Il Dipartimento di Medicina deve essere integrato all’ospedale – spiega Mariotti – e per questo abbiamo presentato una relazione che contiene la dotazione di aule, laboratori e studi per docenti. L’Agrario è una delle possibili soluzioni e noi come Università, per contro, abbiamo offerto all’Istituto altri spazi in permuta».

Di sicuro il nuovo ospedale di Sassari dovrà essere molto grande, sviluppata in orizzontale. Nei piani della giunta Solinas pure la dismissione delle “Stecche bianche” del Santissima Annunziata di Sassari che diventerebbero un campus universitario da affidare all’Ersu. Ipotesi, queste, tutte ancora da confermare, ovviamente, di cui si discute da anni.

Dibattito sull’ubicazione

Ad Alghero, invece, spetta una dote di 350milioni di euro per la cittadella sanitaria del futuro. Qui è in corso un dibattito sull’ubicazione del nuovo ospedale che la giunta Solinas ha immaginato in località Mamuntanas, a sei chilometri di distanza dall’esistente, in mezzo alla campagna, quando l’assemblea civica nel 2008 aveva già optato per un’area vicino alla struttura esistente. «Uno studio di fattibilità stabilirà quale sarà la più opportuna - precisa il sindaco Mario Conoci - e dirà quali spazi sono necessari per costruire una struttura moderna che abbia una vita propria di almeno 50-60 anni da quando viene costruita». Sulla delibera della Giunta regionale in merito ai nuovi presidi ospedalieri interviene pure l’ex sindaco di Alghero, Marco Tedde. «Ora i Consigli comunali dovranno individuare celermente le aree destinate ai nuovi ospedali di Sassari e Alghero», sostiene il coordinatore cittadino di Forza Italia. La nuova cittadella sanitaria ingloberebbe sia il Civile, sia il Marino dove si sono appena investiti svariati milioni di euro per le sale operatorie di ultima generazione. «Gli ospedali sono oggetto di importanti adeguamenti, anche nell'ottica di un loro utilizzo sanitario (hospice, ambulatori medici, residenze per anziani) all'entrata in funzione del nuovo ospedale», commenta il presidente uscente del Consiglio regionale, Michele Pais. «Ritengo che l'ospedale Marino anche nel futuro debba continuare nella propria vocazione ortopedica, riabilitativa e di medicina della sport. Nessuno pensi a dismissioni o utilizzi diversi da quello sanitario», avverte Pais.

No ai ghetti

«La Giunta Solinas ghettizza la sanità algherese, come ultimo atto». Non le manda a dire Valdo Di Nolfo, il candidato del centrosinistra algherese più votato in città alle elezioni regionali, bocciando l’idea di un nuovo ospedale a Mamuntanas. «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, – incalza Di Nolfo – i malati per la Giunta di centrodestra devono stare lontano, a Mamuntanas. Poi c’è la ghettizzazione della politica algherese che con Solinas non conta più niente».

