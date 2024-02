Il piano d’interventi da oltre 40 milioni per più di 50 istituti 

È vero che le scuole di Cagliari (infanzia, elementari, medie e superiori) sono vecchie. È vero che hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria (e ordinaria). È vero che ogni tanto, purtroppo, succede che viene giù un pannello di un controsoffitto, che le palestre siano spesso inagibili, che gli infissi siano off limits perché pericolanti. Tutto vero.

Ma è vero, però, anche il fatto che Comune e Città metropolitana hanno messo in atto un grande piano di interventi sugli edifici scolastici in chiave sicurezza. Dentro gli interventi c’è di tutto: bagni, impermeabilizzazioni, cornicioni, solai, pilastri, barriere architettoniche. Lavori di adeguamento strutturale, quindi. Segno che le criticità sulle strutture sono molte. L’intervento più importante sulle scuole di proprietà della Città metropolitana è per la sede del Martini di via Sant’Eusebio: quasi 4,5 milioni di euro per rifare soffitti, aule, efficientamento energetico. Riaprirà i battenti per l’inizio del prossimo anno scolastico. Quindi, ci sono oltre 2 milioni per rimettere in sesto il corpo centrale del Riva, in piazza Garibaldi. E ancora: quasi quattro milioni per lavori di manutenzione straordinaria all’Eleonora d’Arborea, quasi due per l’Euclide. Poi ci sono quelli del Comune che valgono circa 2 milioni di euro. ( ma. mad. )

