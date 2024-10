«Il piano di risanamento? Un clamoroso fallimento» 

«Il piano di risanamento urbanistico si sta trasformando in un clamoroso fallimento, ben lontano dalle promesse ambiziose dell’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu». Così i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto che evidenziano come «nonostante la chiamata alla firma, diffusa anche sui social, meno della metà delle 147 ditte previste ha effettivamente aderito al piano. I numeri, ben al di sotto delle aspettative, sollevano interrogativi sul futuro del progetto».

La scadenza delle adesioni per la convenzione era stata fissata per il 30 settembre e «ci si aspettava di conoscere numeri certi e date di inizio lavori fissate. Invece Mereu tergiversa e parla addirittura di proroga ufficiosa facendo, nei fatti, slittare i tempi di attuazione per la quota parte degli aderenti», attaccano i capigruppo Michela Vacca e Franco Paderi.Un rinvio che per l’opposizione suona come una beffa. «Come si intende procedere? Quali sono i lotti funzionali che saranno avviati? Quali le modalità di perimetrazione? Come saranno rimodulate le somme per la realizzazione degli stessi? È necessario avviare procedure di esproprio per pubblica utilità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione?», domandano ancora Vacca e Paderi. E ancora: «Quale sarà il prezzo dell’indennità di esproprio: 79 euro al metro quadro così come riportato nel piano attuativo oppure si prenderà il valore, ben più elevato, imposto dalla Giunta ai fini Imu?». Quest’ultima sarebbe una previsione catastrofica per la minoranza perché «comprometterebbe il piano economico del Pru approvato in Consiglio e di cui avevamo chiesto delucidazioni all’assessore Mereu. Le problematiche sono tante ma le risposte sono sempre vaghe».

Secondo i due gruppi della minoranza Mereu è l’unico responsabile delle scelte. «Sembra navigare a vista e stupisce l'appello ai consiglieri tutti perché si facciano promotori del Pru, quando – incalzano i due consiglieri - poco meno di un anno fa rifiutava le criticità sollevate dall’opposizione prima dell’approvazione del piano. Criticità che, oggi, si stanno puntualmente verificando».

A oggi, l’unico risultato tangibile sembra essere stato la creazione di un ufficio del Pru, costato 12 mila euro per pochi mesi di attività. «I tempi delle dichiarazioni trionfali, che assicuravano il rilascio dei permessi di costruire entro dicembre 2023, appaiono ormai lontani. Se tutto andrà bene, il primo lotto sarà definito entro la fine dell’anno, ma l’adesione aperta senza una scadenza chiara potrebbe prolungare all’infinito i tempi di realizzazione del piano». E aggiungono: «C’è solo una certezza: il pagamento dell'Imu entro il 16 dicembre. Se passa il messaggio di un'adesione aperta e senza scadenza, i tempi di attuazione saranno infiniti e i cittadini continueranno a pagare un’imposta per immobili edificabili solo sulla carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA