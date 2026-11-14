Dopo anni di progetti, varianti e procedure ambientali, il comparto di Is Arenas si prepara a cambiare volto. La Giunta ha adottato il progetto di fattibilità tecnico economica del Pia - il Piano integrato d’area - che riorganizza l’area attorno alla cittadella sportiva di via Beethoven.

Priorità per mercato all’aperto e parcheggio di scambio a due passi da Molentargius e il Poetto. «Abbiamo ridefinito tutto il comparto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Conti.Il cuore dell’intervento sono le tre aree di sosta, per un totale di 679 posti auto. Un parcheggio, il principale, avrà 256 stalli, di cui 16 per disabili, in posizione centrale rispetto ai campi, con utilizzo costante tutta la settimana e una zona per la ricarica elettrica. L’altro avrà 75 posti, e il terzo con 348. La nuova area potrà fungere da parcheggio di scambio per raggiungere le spiagge con il trasporto pubblico. In prospettiva c’è anche il trasferimento degli ambulanti da via della Musica, dove attualmente si svolge il mercato settimanale, direttamente a Is Arenas. Le aree infatti si trasformeranno facilmente in spazio mercatale, con colonnine per acqua ed energia: si ricaveranno 141 posteggi, mantenendo 256 posti auto.Accanto, è previsto uno skate park di circa 5.300 metri quadrati. Intorno, panchine, illuminazione, prato e siepi. «Sarà uno spazio di aggregazione all’aperto, capace di animare l’area in modo continuativo», dice Conti.Costo complessivo di quasi 8 milioni. L’adozione del primo progetto in Giunta è propedeutica alla richiesta di Valutazione di impatto ambientale all’assessorato regionale all’Ambiente e all’accesso ai finanziamenti già previsti dai Lavori pubblici in Regione.

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