Il piano di Cuccureddu: «Meno turisti ad agosto, più vacanze tutto l’anno» 

Franco Cuccureddu ha pronta la rivoluzione. «L’approccio ai flussi turistici – dice l’assessore-ex sindaco di Castelsardo, 59 anni, tornato in Regione con la propria lista Orizzonte Comune – deve diventare scientifico». A ogni domanda di vacanza, un marketing dedicato. A ogni territorio, la propria offerta. Il “bollino Sardegna” sarà la cornice complessiva entro cui far muovere i mercati, consolidati e nuovi, ma poi dovranno emergere le specificità locali. «Costruiremo sei Dmo», acronimo inglese che indica la costruzione di una destinazione. Dai prezzi alla comunicazione, cominciando ovviamente da attrazioni e accesso.

Assessore, si cambia?

«È necessario. Il turismo, per funzionare, deve essere calato nei territori. Il nostro assessorato, una volta cancellati Esit e agenzie di soggiorno agli inizi degli anni Duemila, ha perduto completamente il radicamento locale. Da lì bisogna ripartire».

Ha in mente il percorso?

«Creeremo uffici decentrati a Olbia, Cagliari, Sassari, Nuoro, Tortolì, Oristano e Carbonia, i futuri sei Dmo sardi. Oggi a livello territoriale ci sono unicamente i tre infopoint negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero più quello nel capoluogo barbaricino. A un’agenzia o una direzione generale va affidato il compito di tradurre in azioni le scelte politiche».

Lo fa un esempio?

«Più di uno. L’anno scorso, le presenze sono state 16.545.162, pari al 1,31 per cento in più rispetto al 2023. Sono numeri che arrivano esclusivamente dalle strutture ricettive. Ma se la permanenza degli svizzeri, che somma 873mila giornate di vacanza, è il nostro terzo mercato e in gran parte non concentrato nei mesi di luglio e agosto, la Regione ha il dovere di costruire per quei turisti un’offerta ad hoc. Non siamo davanti a una domanda di balneare, ma piuttosto di natura. La nuova articolazione organizzativa dell’assessorato deve portare avanti tutte le analisi su cui costruire i futuri obiettivi della programmazione».

Qual è l’urgenza del turismo in Sardegna?

«Spostare la nostra Isola dal punto di saturazione che si registra nel picco stagionale. In questo senso il numero chiuso nelle spiagge è una buona soluzione, ma non va lasciato allo spontaneismo dei sindaci, servono azioni coordinate. Anche perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma pure economica e sociale. Complessivamente la Sardegna è dodicesima in Italia per presenze, ma ad agosto raccogliamo il 10 per cento di quelle nazionali. Una sproporzione. Sono necessari correttivi per aumentare i ricavi e mantenere la vivibilità di paesi e città.

Sarà una trentina d’anni che si parla di stagione lunga.

«Se l’analisi dei dati si limita alle presenze nelle strutture ricettive, rimarremo sempre fermi alle sei settimane di pienone tra luglio e agosto. Noi vogliamo raccogliere quanti più numeri possibile e analizzarli con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Vogliamo unire le presenze agli arrivi in porti e aeroporti. Ugualmente diventano di fondamentale importanza i trend sull’ambiente: dalla produzione di rifiuti solidi urbani ai consumi idrici, da cui si può far emergere il sommerso delle vacanze. I dati servono per impostare le politiche. Ci spiegano come i turisti mangiano e cosa. Abbiamo fatto un accordo con Mastercard, che in Sardegna copre il 52 per cento delle transazioni bancarie, perché ci fornisca un campione sulle spese dei vacanzieri, è la misura dei loro gusti».

“Ammentos: ospitalità diffusa” è il marchio di Posada, uno dei nove borghi sardi riconosciuti dall’Anci. Ieri nel paese della Baronia lei ha partecipato al convegno “Fora e’muro”. Cos’ha detto?

«Come Regione siamo pronti ad azioni importanti utilizzando i fondi dell’Ue. Li useremo per completare restauri, implementare musei, nuove tecnologie e sistemi informativi , ma anche creare parcheggi, pedonalizzare i centri storici, realizzare percorsi meccanizzati come ascensori e scale mobili. Ai Borghi sardi d’Italia – e la lista si completa con Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, La Maddalena, Lollove, Sadali e Tempio – si aggiungono le Bandiere arancioni del Touring club, assegnate ad Aggius, Oliena, Gavoi, Galtellì, Sardara e Laconi».

Da assessore al Turismo ha anche la delega su Artigianato e Attività produttive.

«Il nostro obiettivo di legislatura non si limiterà a contare le presenze: il vero traguardo è muovere l’economia. Oggi le vacanze valgono solo l’8 per cento del Pil. Serve una ricaduta maggiore. Allo stesso modo non possiamo lasciare che vadano perduti i saperi millenari legati all’artigianato, le cui produzioni sono un valore culturale e identitario: il marchio pubblico Isola deve tornare in vita».

Tassa di soggiorno.

«Favorevolissimo. Ma il gettito va impiegato nel potenziamento dei servizi turistici».

RIPRODUZIONE RISERVATA