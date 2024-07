Il piano di Barcellona: 10mila b&b diventano residenziali 

Il Comune di Barcellona aumenterà la tassa turistica dagli attuali 3,25 euro per turista a notte a 4 euro, secondo quanto ha annunciato il vice sindaco con delega all'Economia, Jordi Vals in Consiglio comunale. La proposta di Esquerra Republicana (Erc) è stata appoggiata dai socialisti de Psc al governo, da Junts e da Barcelona en Comù, mentre il Partito Popolare e Vox hanno votato contro. Ed è stata fortemente criticata dal settore alberghiero. Con l'aumento dell'imposta, che dovrà ottenere il nulla osta del governo della Generalitat, il Comune prevede di drenare quest'anno circa 20 milioni di euro aggiuntivi agli oltre 75 milioni che incassa dal tributo il cui ricavato divide al 50% con il governo della Generalitat.

Nel rivendicare la misura, la presidente del gruppo di Erc, Elisenda Alemany ha stimato in 146,2 milioni di euro il conto alle casse comunali prodotto dal turismo, circa 50 milioni in più dei 95 che la città incasserebbe con l'aumento dell'imposta. «Non si arrivano a coprire le spese provocate dal turismo al Comune», ha rilevato la Alemany, ripresa da El Periodico. «C'è una differenza che tutta la città paga di tasca propria, con le proprie tasse e sovvenziona l'attività turistica con il suo portafogli. Si tratta di recuperarla e garantire un equilibrio per evitare un paradosso: che la città visitata dai turisti finisca con lo scomparire», ha aggiunto l'esponente di Erc.

Da tempo la città di Gaudì ha intrapreso una battaglia per limitare i flussi record di turisti, che oltre a gravare sui servizi di pulizia, trasporto e sicurezza della città, hanno espulso i residenti per il boom di alloggi destinati a uso turistico, con i prezzi degli affitti residenziali lievitati del 70% e quelli delle compravendite del 40%. Tanto che nei giorni scorsi il sindaco Jaume Collboni ha annunciato che i 10.000 alloggi attualmente censiti come B&B a partire dal 2029 saranno destinati a uso residenziale. L'incremento della tassa di soggiorno, che si unisce alla tariffa della Generalitat, sarà applicato a tutte le tipologie di alloggi. Finora aveva comportato una tassa di 4,25 euro per persona a notte nelle sistemazioni più economiche - hotel di categoria inferiore a 4 stelle - fino a 6,75 euro per quelle di categoria superiore.

