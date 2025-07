Il piano dell’Iran: «Mine  per bloccare Hormuz» 

Teheran. Mine navali per bloccare lo stretto sul Golfo Persico da dove passa circa un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas. È questo il piano che l’Iran aveva architettato come risposta agli attacchi di Israele che hanno colpito il territorio della Repubblica islamica nella «guerra dei 12 giorni». Lo ha rivelato un rapporto dell’intelligence di Washington menzionato da due funzionari degli Stati Uniti in un articolo della Reuters.

I servizi segreti americani potrebbero avere raccolto queste informazioni tramite immagini satellitari e fonti clandestine sul campo, sottolinea l’agenzia. Il piano per bloccare lo stretto di Hormuz era stato menzionato da Teheran come risposta al bombardamento degli Stati Uniti sul sito nucleare di Fordow il 22 giugno ma, secondo l’intelligence di Washington, la Repubblica islamica avrebbe già iniziato a preparare l’azione dopo gli attacchi di Israele in territorio iraniano, il 13 giugno. Non è comunque chiaro quando le mine siano state caricate sulle navi e se siano state sbarcate o meno ma il rapporto dell’intelligence indica che la Repubblica islamica aveva preso in considerazione questa azione, che avrebbe potuto fare esplodere il prezzo del petrolio.

