Il piano della Asl piace ai sindaci 

Telemedicina, infermieri a domicilio, case di comunità, abbattimento delle liste d’attesa e più prevenzione attraverso il miglioramento del tasso di adesione agli screening, in particolare quelli oncologici. C’è questo e altro nel programma sanitario per il triennio 2026-2028 della Asl del Medio Campidano, presentato ieri mattina a Sanluri, nella sala riunioni dello stabile di via Ungaretti, ai 28 sindaci della Provincia, ai sindacati e ai consiglieri regionali del territorio. In cima alla priorità resta il potenziamento della medicina di base e i problemi del personale del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino.

Il piano

«Il programma – ha detto la commissaria Maria Francesca Ibba – punta principalmente alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, alle cure domiciliari per i pazienti cronici, al rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria, all’ottimizzazione di accesso abbattendo i tempi di attesa, e alla prevenzione. Fondamentale anche la riorganizzazione della rete territoriale e dell’offerta di servizi, implementando la visione del paziente al centro dei bisogni, anche tramite lo sviluppo infrastrutturale, in particolare con il nuovo ospedale di San Gavino». Le novità si concentrano sulla telemedicina, importante supporto all’assistenza infermieristica domiciliare, una figura specializzata che, sulla base della richiesta del medico, concorda la presa in cura attuando gli interventi in autonomia, integrandosi con gli altri professionisti socio-sanitari. Poi le cinque case di comunità, la più grande a Sanluri, le altre a Guspini, Villacidro, Serramanna e Lunamatrona: tutte affiancheranno il presidio ospedaliero. L’impegno economico del Piano ammonta a oltre 200 milioni di euro l’anno.

Gli interventi

Pur evidenziando le forti criticità della situazione sanitaria, per tutti il punto debole resta lo scarso numero di medici. «Ormai – dice Leo Talloru, sindaco di Serrenti – noi siamo diventati il parafulmine di tutti i problemi locali, la sanità sempre in primo piano». Il presidente del comitato del distretto sanitario di Sanluri e sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu, osserva: «Siamo sulla buona strada, basti pensare al taglio delle liste degli invalidi in pochi mesi. Non perdiamo le speranze per ulteriori progressi». Il sindaco di Villacidro Federico Solai aggiunge: «Ho apprezzato la nuova impostazione, che, pur in un momento complesso, delinea un modello innovativo e concreto. Il nuovo ospedale verrà infatti affiancato da una rete territoriale sempre più capillare». Piena fiducia anche dai sindacati. «Apprezzamento – dice Loredana Zuddas della Cisl – per le linee strategiche adottate. Occorre intervenire per migliorare le Asap». Il consigliere regionale, Emanuele Matta, commenta: «Ringrazio la direzione generale per il lavoro svolto. Restano sfide importanti, come la carenza dei medici di famiglia. In campo progetti mirati per potenziare il servizio».

