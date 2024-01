Il piano del verde pubblico divide il Consiglio 

Giornata storica per l’ambiente a Sestu, con l’approvazione del piano per il Verde pubblico. Ma la votazione rischia di diventare un caso per la maggioranza: non è passato inosservato il parere contrario del presidente del Consiglio Antonio Manca che non ha voluto commentare in merito. «No» anche dalla minoranza i cui consiglieri hanno lamentato di non aver potuto dire la propria opinione in precedenza.

Il percorso

«Il consiglio si è espresso e possiamo guardare a questo risultato con soddisfazione considerando il percorso lungo e travagliato. Uno strumento redatto da esperti secondo criteri oggettivi e scientifici», è stato il commento dell’assessora.

Tra i progetti già partiti lo scorso anno c’è la nuova foresta urbana di Cortexandra, dove sono state messe a dimora 7300 piante. Grande attesa poi per il nuovo parco fluviale che sarà in via Piave, vicino al fiume Matzeu. Un grande spazio, di ventimila metri quadrati, con una piazza circondata da alberi, un’area sportiva, un percorso ciclopedonale, una cisterna interrata, e un’area parcheggi. È costato tre milioni e 250mila euro, di cui 750mila provengono dalle casse comunali e il resto dal Pnrr e i lavori dovrebbero partire a marzo.

Già partiti poi i lavori per riqualificare diverse aree più o meno abbandonate: una è nel quartiere Dedalo e altri in programmazione saranno in quelle di Ateneo. In preparazione il progetto dei giardini didattici, per educare alla conoscenza del verde in sette scuole di Sestu, e quello per consentire al privato cittadino di “adottare” un’area verde.

C’è anche la riqualificazione dei viali alberati, dove alcune piante non sono idonee ai marciapiedi come lecci sono stati sostituiti con ligustri e altre aree come in piazzetta Dettori o nel parco Comunale, che quest'anno avrà un completo restauro. Infine nuove aree cani in tutti i parchi.

La bocciatura

Nell’opposizione Anna Crisponi di Articolo Uno dichiara: «Il nostro voto non è contro l’adozione del piano ma boccia le modalità con cui è stata gestita l’intera procedura. Non siamo stati informati e consultati, così come è successo con i cittadini interpellati con un veloce sondaggio estivo di cui pochissimi si sono accorti», spiega in riferimento al sondaggio per scegliere gli alberi nella nuova piazza Campioni d’Italia ‘69/70. «Nella pianificazione ambientale e territoriale è importante coinvolgere tutti, invece c’è un’esplicita volontà di procedere da soli». Poi avanza alcune critiche: «La bruttura del nuovo cosiddetto spazio “polivalente” in via Dante» – ovvero il piazzale Campioni d’Italia ‘69/70 - «in cui non si è pensato di mettere neanche un’aiuola e lo stato di abbandono di molte aree verdi. Dimostrano che il piano rischia di essere una mera operazione di facciata. I cambiamenti climatici ci espongono a prolungati periodi di caldo estremo e i cittadini di Sestu non hanno un solo viale alberato in cui camminare all’ombra».

Nessun commento invece da parte del presidente del Consiglio comunale Antonio Nanca. Ma è ovvio che il suo voto contrario farà discutere.

RIPRODUZIONE RISERVATA