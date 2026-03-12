Il piano del traffico dimenticato nel cassetto 

C'è, ma è sempre rimasto nel cassetto. Il piano del traffico di Monserrato, approvato nel 2016 dal commissario straordinario Michele Lavra – che reggeva il Comune prima dell’insediamento di Tomaso Locci – non è mai stato di fatto applicato. Lasciando quindi la città priva di uno strumento con cui affrontare i problemi di circolazione e sicurezza stradale di cui tanto si discute in questi mesi.

Come fare?

Il tema è stato rilanciato nel corso dell’ultimo Consiglio con un’interpellanza di Alberto Corda (Riformatori). Nel ricordare che il piano del traffico «pur non essendo obbligatorio per i centri sotto i 30 mila abitanti, è essenziale per la pianificazione della mobilità», Corda ha avanzato l’ipotesi, tra le altre cose, che proprio la mancanza di un documento aggiornato possa aver contribuito a non risolvere le tante criticità degli asfalti. Tranchant sull’argomento l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi: «Nel piano del traffico la manutenzione stradale ha un ruolo marginale». Ma sull’applicazione dello strumento hanno spinto anche Efisio Sanna (Misto) e Franca Cicotto (Adesso Sardegna). Per il primo, «il piano non è mai stato rivisto dall’amministrazione e forse si è persa memoria che esista. Ma è essenziale che un Comune come il nostro lo applichi, visto che se consideriamo la popolazione fluttuante abbiamo ben più di 30 mila persone che utilizzano le nostre strade». Anche Cicotto ha parlato di un «piano mai messo in atto», che andrebbe «rivisto e discusso in commissione» ma non buttato via visto che «in diversi punti è stato preso come riferimento dalla polizia locale».

La maggioranza

Diversa la posizione della maggioranza, che ritiene necessaria una regia sovraordinata alla luce della centralità geografica di Monserrato nell’hinterland. Secondo Massimiliano Spiga (Monserrato Libera) «la pianificazione della mobilità non può essere affrontata da un singolo Comune con interventi isolati, ma deve coinvolgere tutti i centri dell’hinterland, studiando le direttrici di traffico in entrata e in uscita dalle città». Sulla stessa linea anche il sindaco Locci: «La direzione da intraprendere è quella di inserire i nostri interventi all’interno del Piano Strategico della Città Metropolitana, per migliorare l’interconnessione ed evitare che una decisione presa in una città si ripercuota sulle altre».

Critiche

Critico, il primo cittadino, anche sul progetto approvato nel 2016 dal commissario. «Non prendeva in considerazione le richieste dei commercianti, avrebbe riempito la città di Ztl. Valutammo di non portarlo avanti anche alla luce delle 2.500 firme dei monserratini che vi si opponevano».

