«Il Piano del litorale penalizza solo noi concessionari» 

Con la presa d’atto della Valutazione ambientale strategica, il Piano di utilizzo del litorale è pienamente operativo. «Ma gli unici a pagare lacrime e sangue siamo noi concessionari». Lo dice Antonello Moi, ex dirigente nella Giunta nazionale della Fiba Confesercenti e titolare dello stabilimento Su Stancu sul lido di Orrì con oltre 30 dipendenti stagionali. «A parte poche eccezioni, è consuetudine l’approvazione di Pul con la parvenza di perseguire non si sa bene quale obiettivo antropologico naturalistico. Per alcuni è consuetudine, nella fase di pianificazione, abusare di tale compito, a volte ingenuamente e a volte astutamente spostando il focus su argomenti futili e da bottega, trascurando la vera missione a cui sei chiamato, come la continuità dei plurimi servizi essenziali, evitare l’insorgere di criticità sociali, come il taglio di posti di lavoro stagionali, e garantire gli introiti a favore dello Stato».

Moi esprime disappunto: «Nel concreto si tratta di azzerare per poi rivedere le ripartizioni e le autorizzazioni delle aree nelle spiagge. Tolgo a te per dare a lui, ottenendo risultati opposti che per logica commerciale fa sì che qualcuno guadagna e qualcun altro perde. Il Governo ha chiarito che ogni concessionario, se dovesse perdere in fase di gara il titolo concessorio, ha diritto a un risarcimento sugli investimenti nella propria azienda che sarà versato come indennizzo dal nuovo aggiudicatario del bando. Ma se l’ente locale modifica riducendo la disponibilità degli spazi o cambia la destinazione d’uso delle concessioni in essere, svilisci il valore dell’attività cagionando seri danni alla società di gestione. In questo caso chi paga? Non sicuramente il concessionario subentrante - conclude -, disposto a pagare quello che riceve, e neanche il gestore uscente, già vittima di estorsione d’azienda». (ro. se.)

