Il piano del Comune per rilanciare il museo 

Almeno cinque mesi di apertura per il museo delle ex carceri di Castiadas (da giugno a novembre) e prezzi dei biglietti invariati con ingresso gratuito per over 67, disabili e minori di 14 anni (con relativi accompagnatori). Lo ha stabilito la Giunta comunale per cercare di attrarre il maggior numeri di visitatori.

«Per noi – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – le vecchie carceri rappresentano un patrimonio inestimabile. Attraverso l’apertura dello stabile cercheremo anche quest’anno di trasmettere ai turisti la conoscenza delle vicende storiche che hanno caratterizzato la nostra comunità e, allo stesso tempo, promuoveremo il nostro territorio». Cinque euro il costo del biglietto intero, quattro euro per gruppi di almeno dieci persone e per ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Potranno accedere gratis anche i residenti. Il museo per l’intera stagione sarà aperto solo nella fascia pomeridiana per circa cinque ore (18-23 oppure 19-24). A giugno, ottobre e novembre (sino al 12) per 3 giorni la settimana, a luglio, agosto e settembre tutti i giorni (lunedì riposo settimanale). È prevista la presenza di almeno tre operatori. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA