Il piano del Comune per le attività over 65 

Come impiegare il tempo libero rendendosi utili per se stessi e per gli altri. A Sanluri parte il progetto “Ben-Essere in comunità”, iniziativa che il Comune offre gratuitamente per promuovere il benessere fisico e mentale dei cittadini che hanno superato i 65 anni. Nell’elenco dei servizi e delle attività proposte figurano: incontri per favorire la conoscenza di competenze informatiche, per una sana alimentazione, la salute, per tenere aperta una finestra sulla memoria storica, favorire il movimento con balli di gruppo, ginnastica dolce, yoga, nordic walking, laboratori creativi e gite sul territorio. A spiegare l’iniziativa è il sindaco, Alberto Urpi: «Il Comune vuole stare sempre più vicino ai cittadini. Sarà l’occasione anche per far conoscere i servizi disponibili, ci siamo resi conto che molti non ne usufruiscono per il semplice fatto che non sono informati. Approfondire su come segnalare bisogni urgenti e a chi rivolgersi, oltre ai nostri servizi sociali». Gli interessati dovranno inviare le domande al protocollo del Comune, c’è tempo fino al 22 di queste mese. Il 25 ci sarà un incontro informativo in biblioteca. ( s. r. )

