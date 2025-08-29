VaiOnline
Carloforte.
30 agosto 2025 alle 00:18

Il piano del Comune per il canale delle Saline e il lungomare 

Canale delle Saline ma non solo. Sono diversi gli interventi manutentivi inclusi nelle linee di indirizzo che l’assessore ai Servizi tecnologici e tutela del territorio Gianni Verderosa ha presentato in Giunta.

Per quanto riguarda il canale delle Saline è stata prevista la sostituzione dei pozzetti lungo il marciapiede della sponda del canale, il ripristino delle parti più usurate della staccionata lungo via del Sale, oltre alla manutenzione straordinaria delle centraline (installate nel 2020) che forniscono l’acqua al canale. Anche la Casa dell’Acqua, che fornisce acqua potabile ai cittadini, ha bisogno di interventi con una manutenzione straordinaria che sarà eseguita anche sulle storiche fontanelle dislocate nel centro urbano di Carloforte. «L’effettiva tempistica di realizzazione degli interventi da affidare all’esterno – si legge nella delibera – è comunque subordinata alla disponibilità finanziaria». Nell’elenco degli interventi manutentivi rientra anche il ripristino della pavimentazione sul Lungomare e la sostituzione del portone del deposito della Squadra tecnica del Comune.

«Si tratta di linee di indirizzo - dice l’assessore Gianni Verderosa – con cui abbiamo voluto indicare come prioritari alcuni interventi manutentivi da eseguire». (a. pa.)

