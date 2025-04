Il piano del Comune contro le discariche abusive 

Discariche abusive, rifiuti di ogni genere abbandonati nelle periferie, nelle campagne di Gonnesa e Nuraxi Figus, addirittura all’interno dell’ex campeggio comunale a Plagemesu, a due passi dal mare. Per riparare alle condotte degli scaricatori maleducati, il Comune di Gonnesa ha speso 46 mila euro, dedicati alla rimozione di rifiuti sparsi in giro per il territorio comunale. «Si tratta di una parte dei 76 mila euro che ci erano stati concessi dalla Regione per le bonifiche dai rifiuti – dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giorgio Lenzu – siamo intervenuti, attraverso l’impresa a cui abbiamo assegnato i lavori, nelle zone interessate da questo fenomeno, in particolare nelle campagne di Gonnesa e della frazione di Nuraxi Figus. Abbiamo già individuato altre zone in cui sarà necessario intervenire per ripulirle. Chiederemo un nuovo finanziamento alla Regione per poter procedere».

L’abbandono di rifiuti non finisce mai: eternit abbandonato invece che smaltito nelle discariche autorizzate, rifiuti civili, elettrodomestici. Materassi e simili. Un fenomeno comune che poi si traduce in un costo per la comunità, con finanziamenti pubblici dedicati alla bonifica delle discariche. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA