Il piano dei sogni: opere per 122 milioni 

Il piano comunale delle opere pubbliche 2023-2055 prevede una vagonata di milioni: 122,5 tra cantieri e servizi. Di cui, attesta il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, 47 milioni da spendere quest’anno, 51 nel 2024 e 24,8 nel 2025. Sul rispetto dei tempi non c’è da scommettere (il 2023 è andato, qualche cantiere non è ancora partito e altri sono a metà) ma sul cantierabile al 90% c’è la pressoché certezza. A ballare sono i 21 milioni di risorse di privati che possono venir meno ma non sui restanti 100 milioni originati da entrate vincolate per legge e per una piccola parte da mutui e stanziamenti di bilancio.

L’addio a Pabarile

Tra progetti che filano e altri che tardano uno è stato dichiarato ufficialmente “insussistente” ovvero morto. La comunità terapeutica per tossicodipendenza a Pabarile, lembo di terra vicino a Tiria, che dalle “incompiute” viene trasferita tra le opere che non s’hanno più da fare. Un’opera mai aperta e che mai lo sarà. In oltre vent’anni a Pabarile sono stati spesi (meglio bruciati) 500mila euro, per completare l’opera ne mancano altri 800mila considerato il disastro dei vandali che non hanno lasciato neppure una mattonella. Soldi buttati al vento e che finisse così era nell’aria fin dall’inizio. «Le perplessità le avevamo avute da subito ma la Regione ci credeva e il risultato è questo», ricordava Franco Serra, assessore comunale negli anni ’90.

Il mercato

Resta in piedi ma in equilibrio finanziario precario la “ristrutturazione e l’ampliamento del mercato di via Mazzini”. «Si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i finanziamenti», scrive Soddu. Nel mercato di via Mazzini il Comune ci crede ma mancano gli euro: 4,2 milioni. Finora nell’ex mercato sono stati chiusi lavori per 3 milioni in larga parte impiegati per realizzare il parcheggio, neppure il 12% del programma.

In agenda

Tra le opere in cantiere nel 2023 ma ancora da aprire la prima tranche di 3,2 milioni per la riqualificazione e l’ampliamento del porto turistico di Torregrande. Avviati i 2 milioni di lavori per rifare piazza Manno e altrettanti per la riqualificazione di sa Rodia, i 2,2 milioni per la rigenerazione di “Su Brugu”, il milione per il Sacro Cuore.

RIPRODUZIONE RISERVATA