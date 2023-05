«Il Piano d’azione mai applicato» 

Non ha alcuna intenzione di posare l’elmetto. Nonostante l’invito alla calma, arrivato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, il sindaco di Sedilo va all’attacco: «Sull’emergenza cavallette nessuno rema contro e i tecnici di Laore non hanno mai avuto difficoltà nell’accedere ai fondi - precisa Salvatore Pes -. Il problema che viviamo è di difficile soluzione, ma lo sarà maggiormente se non si accettano le critiche e i consigli di chi il territorio lo vive quotidianamente. Inoltre, perché il Piano d’azione adottato dalla Regione la scorsa estate non viene rispettato?». Secondo Sergio Sulas, allevatore di Bolotana, «non si è intervenuti con tempismo, questi sono i risultati».

Piano d’azione

È quel documento dettagliato varato dalla Regione nel luglio 2022 per la piana di Otanna. Una sorta di manuale della lotta alle locuste. E in testa la dicitura: “Piano d’azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna”. «Siamo davanti a un bellissimo documento - ironizza il sindaco di Sedilo - peccato che non venga applicato dalle agenzie della Regione. Quindi, non possiamo che pretendere chiarezza. Il Piano prevede il coinvolgimento di tante persone, enti, università: è stato rispettato? No». Ecco perché Salvatore Pes ha deciso di non stare a guardare, di scrivere stavolta un “suo” documento ricco di spunti e consigli, inviato al governatore Chistian Solinas e agli assessori competenti, Valeria Satta (Agricoltura) e Marco Porcu (Ambiente). Oggetto: “Lotta alle cavallette. Criticità rilevate, richiesta di chiarimenti sullo stato attuale di contenimento e di contrasto. Suggerimenti”.

Consigli

Puntualizzazioni ma non solo. Il primo cittadino di Sedilo evidenzia alcuni punti che, a suo dire, «possono dare una mano per rendere più efficace ed efficiente il Piano d’azione». Salvatore Pes puntualizza: «Realizzare erbai a perdere per attirare le cavallette; installare vasconi mobili antincendio, sfruttando il richiamo dell’acqua nelle forme adulte di cavallette; incrementare il numero delle squadre che eseguono i trattamenti di disinfestazione; utilizzare droni e mezzi aerei per il monitoraggio e i trattamenti; fare ricorso ai funzionari della Protezione civile per l’attività di monitoraggio; far lavorare insieme le squadre che effettuano i trattamenti e quelle che svolgono il monitoraggio, per intervenire immediatamente all’avvistamento delle locuste; quindi, coinvolgere gli operatori agricoli nella lotta diretta e dotarli di barre irroratrici e insetticidi».