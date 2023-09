Il piano: corsi d’acqua più sicuri e rispetto dell’ecosistema 

Curare la manutenzione della vegetazione nel letto dei fiumi, in modo da sostenere la funzionalità idraulica ed evitare pericolose esondazioni, senza però danneggiare l’ecosistema.

È quanto stabilito da un atto del Comune di Sanluri che ha già affidato le opere a una società esterna. Duplice l’obiettivo che l’amministrazione punta a raggiungere: coniugare il mantenimento del normale deflusso delle acque negli alvei e tutelare la vegetazione fluviale dei corsi d’acqua e dei canali fra le campagne del centro abitato e della frazione di Sanluri Stato. Il criterio base della direttiva, infatti, è rimuovere la vegetazione quando ostacola lo scorrere dell’acqua e assicurare il mantenimento quando favorisce la stabilità delle sponde.

«Il monitoraggio dell’ufficio tecnico – ricorda il sindaco Alberto Urpi – e gli atti conseguenti hanno avuto come punto di partenza le aree di criticità idraulica create dagli eventi calamitosi a partire dal 2008, tutte le volte che le intense precipitazioni hanno creato danni alla viabilità, ai centri abitati e ai fondi agricoli. I lavori sono in corso, in questi giorni interessano rio Piras, uno dei fiumi che scorre lungo la periferia della città». Il progetto impegna risorse per oltre 10mila euro, la maggior parte arriva dalla Regione, il resto è stato recuperato fra le pieghe del bilancio comunale.

