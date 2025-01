Il piano B è un gregge di caprette 

In montagna, dove la natura primordiale rivela la sua bellezza, in mezzo ad alberi secolari e ai suoi animali. Qui lei ha ritrovato il suo spirito e ha avuto il coraggio di ascoltarne il richiamo. Anche a cinquant’anni, quando la vita aveva già preso una sua forma, perché c’è sempre un tempo per un piano B. Tutto inizia durante il lockdown del Covid: «Ho sentito il desiderio di prendere qualche capretta, per stare in mezzo alla natura. Sarei rimasta tutto il giorno a prendermene cura, ad osservarle. Mi faceva stare bene, nel silenzio solo il tintinnio delle campanelle, circondata dal verde: per me era il paradiso, la mia dimensione», racconta Cinzia Barca, classe 1975, di Baunei.

In cucina

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro da cuoca nei ristoranti, una innata passione per la natura. «I miei ricordi più belli sono legati al Supramonte, quando insieme a mio padre passavamo le ore a cercare i maiali allo stato brado, per dare loro da mangiare. Passeggiare per la montagna e stare con gli animali è qualcosa che mi ha stregata da subito», racconta. Dopo tante stagioni turistiche passate all’interno di una cucina, oggi il suo desiderio è fare esclusivamente l’allevatrice. Dopo le tre caprette la famiglia è cresciuta. In Supramonte Cinzia ha creato la sua fattoria, con altre capre, pecore, galline, maiali, un asinello, cani, gatti e presto arriveranno mucche e anatre. «Sto facendo di tutto per intraprendere un percorso burocratico e risultare in regola per svolgere questo lavoro, e magari mi piacerebbe creare una fattoria didattica. È bello pensare di poter scegliere quello che mi fa stare bene, non è mai troppo tardi – commenta Cinzia -, l’anno scorso ho imparato a fare il formaggio, la ricotta, e quest’anno proverò a fare lo yogurt, appena i capretti smetteranno di bere il latte dalle loro madri».

Sogni

Nei suoi progetti c’è la costruzione di un piccolo ovile in pietra e l’acquisto di una mungitrice, per agevolare il lavoro, nel frattempo lo fa a mano con l’aiuto di suo marito. La scelta di Cinzia è matura, consapevole, significa concedersi la libertà di cosa è meglio per sé, senza sentire il peso del tempo e delle scelte precedenti. «Perché non l’ho fatto prima? Forse perché i miei figli adesso sono cresciuti e autonomi, mi sento più tranquilla. Oggi avrei potuto godermela e invece ho deciso di ricominciare da qualcosa che mi piaceva. Quando sono in montagna il tempo si ferma, se potessi trasferirei la mia casa lì», conclude. Nella stalla c’è una poltroncina costruita da suo marito, un regalo per lei, per sedersi comoda a osservare i suoi animali e immaginare un nuovo futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA