Il piano B dello stop ai lavori, FI e Lega possibiliste  

Sul caso Businco sembrano essersi invertite le parti, politicamente parlando: sul progetto da nove milioni, datato 2021 quando al governo dell’Isola c’era la Giunta Solinas, oggi è più il centrodestra a considerare possibile uno stop ai lavori. O comunque ad accettare correttivi, come chiedono medici e pazienti oncologici. Molto più incerto il passo del Campo largo, silente quanto basta per dare l’impressione di tenerci al carteggio preparato dai vertici dell’Arnas Brotzu, con il via alle opere a gennaio.

Ivan Piras, quota azzurra della commissione Sanità in Consiglio regionale, dice: «I medici vanno messi nelle condizioni di poter lavorare e ai pazienti vanno garantite le migliori cure possibili». Al netto dei costi per le sale operatorie prefabbricate, come nella proposta dei camici bianchi, Piras aggiunge: «Questa è la strada che meglio di tutte garantisce i malati, è dovere della politica provare a percorrerla». Non diversa la posizione di Alessandro Sorgia, unico leghista dell’Aula: «Il diritto alla salute viene prima di ogni cosa. Nella mia qualità di consigliere regionale sento l’obbligo di trovare tutte le soluzioni che accontentano medici e pazienti. Dai primi dipende la vita delle persone, ai secondi vanno assicurate le cure senza disagi e disservizi».

Sullo sfondo resta il chiacchiericcio che si rincorre a Palazzo, con il direttore sanitario Raimondo Pinna considerato gradito al M5S, di cui è espressione sia la presidente Todde che l’assessore Bartolazzi. E questo spiegherebbe perché il Movimento non si sbilancia ancora sul progetto, malgrado il pressing di camici bianchi e pazienti. ( al. car. )

