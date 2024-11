Il piano Ammendola arriva in Regione  

A un anno dalla naturale scadenza del suo mandato, Franco Ammendola apparecchia la tavola del Consorzio industriale con una programmazione da 21,3 milioni di euro. Tre le ambizioni progettuali per le quali l’ente confida di poter ricevere i finanziamenti governativi. Dieci milioni sono il francobollo sul progetto di infrastrutturazione e completamento delle aree ex Cartiera, le linee di varo con rispettivo travel lift del bacino galleggiante al porto di Arbatax. Altri 6,3 milioni di euro sono associati alla ristrutturazione del volume ex Cartiera con associato centro di ricerca nautica e aerospazio. L’ultimo progetto del pacchetto è quello per il riutilizzo delle acque reflue affinate: valore stimato 5 milioni di euro. «Con la Regione c’è un dialogo aperto», conferma Ammendola. Per oggi è convocato un tavolo (in remoto) per la condivisione delle proposte di intervento. Sarà il governo centrale a doversi esprimere sull’opportunità di finanziare le iniziative pianificate dall’amministrazione consortile. Lo sviluppo economico di Baccasara e dell’intero territorio passa dalle sorti delle aree ex Cartiera, un compendio di 35 ettari su cui tanto si è detto e scritto negli ultimi quindici anni ma che ancora non trova una destinazione condivisa. L’ultimo impegno assunto dall’assessorato degli Enti locali, titolare dell’immobile, è la cessione in comodato d’uso di 9 ettari alla Saipem per ampliare il raggio di produzione industriale dell’Intermare. La decisione finale è attesa a breve. Nel caso l’ipotesi andasse a buon fine resterebbe da decidere il futuro dell’altra maxi fetta della torta.

