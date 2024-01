Il piano acustico torna in commissione 

Bisognerà aspettare ancora per vedere approvato il piano di risanamento acustico che, con lo scopo di contemperare il diritto alla salute dei residenti e quello al lavoro dei ristoratori, obbliga a togliere i tavolini da Marina e Stampace all’1 di notte (attualmente lo stop è alle 3) e limita, in qualche misura, la presenza all’interno dei locali (in base a parametri della Asl). Il testo, infatti, inserito già prima di Natale all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, è sparito dall’elenco dei temi in discussione, in programma nella prossima seduta di martedì.

I maldipancia più volte emersi sia da parte dei residenti, che hanno sempre parlato di un piano che non tutela la salute dei residenti (da quindici alle prese con il rumore generato dalla movida e dai locali), che da parte dei ristoratori (che quel documento non l’hanno mai visto di buon grado perché in qualche misura li considera responsabili dei problemi del rumore nei quartieri storici) hanno evidentemente convinto a fare un passo indietro e rispedire il testo nelle commissioni competenti (Urbanistica) per ulteriori approfondimenti e valutazioni. ( ma. mad. )

