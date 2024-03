Il piano acustico agita la maggioranza. Angioni: «È da approvare» 

I segnali di malessere erano già arrivati martedì scorso, quando il Consiglio (a maggioranza) ha votato il rinvio della discussione. Poi mercoledì, durante l’ultima seduta, il nuovo strappo: consiglieri fuori dall’aula e niente numero legale. Il piano di risanamento acustico del centro storico, che deriva da quello redatto nel 2016 sotto l’egida della precedente amministrazione, non piace a residenti e ristoratori (si sapeva) mentre incassa l’ok di Legambiente: «È essenziale per tutelare la salute». Ora, però, agita la maggioranza. Da una parte Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica, che dopo un lungo lavoro in commissione, chiede di discutere e mettere in votazione il piano. «Mi rendo conto che l’approvazione di questo Piano potrebbe non generare consenso politico», le elezioni comunali sono imminenti, «e che atteggiamenti demagogici o di disimpegno – della serie “ci penserà chi verrà dopo di noi” - sarebbero forse più convenienti. Ma ritengo che sarebbe assai grave subordinare l’interesse pubblico e la salute dei cittadini a calcoli elettoralistici», dice ancora Angioni. E conclude. «Se questa Giunta non lo vuole più, può sempre ritirarlo. Ma bisogna assumersi la responsabilità politica di questo». Martedì prossimo, nuovo round. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA