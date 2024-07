Il “Photored” fa strage di multe 

Che le premesse non fossero buone si era visto fin da subito con 88 multe in appena 24 ore, ma forse nessuno si aspettava quello che è accaduto dopo.Dalla fine di giugno a ieri le sanzioni al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria sono state addirittura 670: tutti automobilisti passati con il rosso col rischio di causare un incidente o investire un pedone.Numeri da record che purtroppo sono in continuo aggiornamento. Perché in viale Colombo si corre e non ci si ferma, non solo di giorno ma anche di notte, quando la strada è più libera.

Il nuovo sistema

Peccato però che i tanti furbetti non abbiano fatto i conti con il Photored, l’apparecchio elettronico che scatta la foto quando si passa con il rosso, con le multe che vengono poi recapitate a casa: 167 euro se si commette l’infrazione di giorno e 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente.

«I dati attuali mi hanno stupito molto», dice l’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori, «pensavo che i cittadini si comportassero meglio soprattutto alla luce della presenza di questa telecamera. E stiamo parlando di una sanzione che arriva soltanto se passi con il rosso, non se ti ritrovi nel mezzo dell’incrocio se sei passato col verde. Qui ci troviamo di fronte a un problema di educazione, evidentemente non ci si rende conto dei rischi se non si rispettano le regole».

Il plauso

E adesso i cittadini che ogni giorno transitano in viale Colombo, chiedono addirittura di sistemare telecamere in ogni semaforo per preservare la sicurezza di tutti.Hanno fatto benissimo a mettere la telecamera e fanno benissimo a multare» dice Gianfranco Busonera 82 anni, «perché qui è un continuo pericolo, la gente non rispetta niente, non fanno attraversare i pedoni, non si fermano davanti alle strisce e così via». Di fianco a lui Fernanda Moi 78 anni aggiunge: «Anche ieri ho rischiato la vita proprio in questo incrocio: un’auto si è fermata per farmi passare mentre un motorino è arrivato a tutta velocità e per un pelo non mi ha messo sotto. Qui passano tutti con il rosso, a tutte le ore. Sarebbe importante mettere le telecamere in tutti i semafori e in tutti gli incroci».

Incroci a rischio

Dello stesso avviso anche Carola Puddu 52 anni: «Sono d’accordissimo, ben venga questa telecamera. Quando esco e devo attraversare la strada, mi faccio il segno della croce perché non si ferma nessuno e passano a tutta velocità. Vergognoso pensare che ci siano tutte queste persone che passano con il rosso incuranti degli incidenti che possono causare».Per questo l’auspicio è che di “photored” ne arrivino presto degli altri perché ci sono anche tanti altri punti a rischio. A cominciare ad esempio dall’incrocio tra via Brigata Sassari e via Cagliari dove si passa con il rosso con grande frequenza e questo ha causato negli anni anche gravi incidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA