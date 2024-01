Il Pg valuterà il post del giudice Degni La premier: mi ha colpito la sfrontatezza 

Ieri il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti «ha disposto l’invio immediato degli atti al Procuratore generale»: deciderà lui se aprire un procedimento disciplinare contro il giudice contabile Marcello Degni, che su X criticava il Pd per non aver fatto le barricate sulla legge di bilancio: “Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”. Parole che hanno fatto infuriare il centrodestra e stigmatizzate ieri da Giorgia Meloni: un magistrato che «spera per ragioni politiche che l’Italia vada in esercizio provvisorio con tutte le conseguenze oggettivamente un po’ di preoccupazione la mette», ma «la cosa più grave è la sfrontatezza con la quale questo giudice ritiene che sia normale farlo. Mi ha colpito molto che non ci sia stato nessuno a sinistra a dire due parole su questo tema: Paolo Gentiloni che l’ha nominato ed Elly Schlein».

RIPRODUZIONE RISERVATA