Il Pg: Vallanzasca via dalla cella 

MILANO. Non sono più solo i difensori di Renato Vallanzasca a chiedere il “differimento pena con detenzione domiciliare per grave infermità”. Sulla base di relazioni mediche anche la Procura generale di Milano ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza che il 74enne ex boss della Comasina venga trasferito in una struttura assistenziale per essere curato. «È accertata la diagnosi di demenza, c’è incompatibilità conclamata con la detenzione in carcere ed è venuto il momento di modificare la condizione detentiva, da eseguire nella struttura che ha dato disponibilità», ha spiegato il sostituto pg Giuseppe De Benedetto, dando parere favorevole all’istanza degli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi. All’udienza c’era anche Vallanzasca, che è stato più di 50 anni in carcere, condannato a quattro ergastoli anche per omicidi. Le relazioni del servizio di medicina penitenziaria parlano di “paranoia, deliri notturni”, “afasia” . «Le sue condizioni non gli fanno nemmeno capire il senso della pena», scrivono i difensori, che hanno raccolto la disponibilità della «più grande struttura veneta che si occupa di malati di Alzheimer e demenza». Nel maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato un’istanza analoga, nei prossimi giorni dovrebbero pronunciarsi di nuovo.

