Il pg: «Revocare il 41 bis a Cospito»  

A due giorni dal trasferimento dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo, Alfredo Cospito è tornato a prendere gli integratori, fondamentali per mantenere stabile il suo stato di salute, ma soprattutto per tutelare le condizioni cardiache definite «a rischio» dal suo medico. A convincere l'anarchico, in sciopero della fame da 116 giorni, è stato il parere del procuratore generale della Cassazione che ha chiesto la revoca del 41bis. Un documento che lascia ancora aperta una speranza per la difesa in vista della decisione finale del 24 febbraio, quando la Suprema Corte potrebbe scegliere la strada dell'annullamento del carcere duro con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Un peso specifico, inoltre, potrebbe averlo anche il parere che il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha inviato lo scorso 2 febbraio al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e reso pubblico ieri. Quattro pagine in cui si invita l'autorità politica a valutare il trasferimento di Cospito in Alta Sicurezza con censura.

Nel frattempo il caso Cospito approderà presto anche alla Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla possibilità di applicare la lieve entità nel processo per strage politica per gli ordigni alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano del 2006, dove non ci sono state vittime., in una delle due stanze dedicate ai detenuti al 41 bis dell'ospedale San Paolo di Milano, Cospito ha deciso di riprendere gli integratori pur mantenendo lo sciopero della fame. «Mi ha detto che non vuole suicidarsi», ha detto la sua avvocata, Caterina Calia.

RIPRODUZIONE RISERVATA