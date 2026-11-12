La Commissione europea si prepara a rivedere al rialzo le previsioni sulla crescita e sull’inflazione, mentre il Fondo monetario internazionale avverte che i piani di risanamento dei conti pubblici sono insufficienti in gran parte dell’Ue e chiede all’Italia di compensare qualsiasi nuova misura contro il caro energia, nonostante gli «impressionanti» progressi compiuti nella riduzione del deficit.

«È probabile che rivedremo al rialzo le nostre previsioni di crescita per quest’anno, ma anche quelle sull’inflazione, non soltanto per il prossimo anno», ha annunciato il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis. Le nuove stime di Bruxelles saranno pubblicate martedì 17 novembre. Nelle previsioni di maggio Bruxelles indicava per il 2026 una crescita dell’1,1% nell’Ue e dello 0,9% nell’Eurozona, e per il 2027 rispettivamente dell’1,4% e dell’1,2%. Per quest’anno l’inflazione era attesa al 3,1% nell’Ue e al 3% nell’area euro, per poi scendere al 2,4% e al 2,3% nel 2027. «Siamo in una situazione in cui l’inflazione rimarrà elevata più a lungo», ha avvertito il commissario lettone, sottolineando che i rincari energetici finiranno per trasmettersi al resto dell’economia. Il Fmi da parte sua prevede che l’inflazione nell’Eurozona resti sopra il 2% fino al 2028 e indica la necessità di un ulteriore rialzo dei tassi Bce di almeno 25 punti base quest’anno, con possibili nuovi aumenti nel 2027. «Per la maggior parte dei Paesi dell’Ue questi piani sono insufficienti. È evidente che occorre fare di più», ha ammonito il direttore europeo del Fondo, Mateusz Szczurek, riferendosi agli impegni di consolidamento dei conti pubblici. Senza interventi, il debito delle economie avanzate europee aumenterebbe di oltre 50 punti di Pil entro il 2040, anche per effetto delle maggiori spese per la difesa, dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dei costi per interessi. Dombrovskis ha ribadito la richiesta agli Stati membri di adottare nel 2027 una politica di bilancio «moderatamente restrittiva». Quanto all’Italia, Szczurek ha riconosciuto i «progressi impressionanti» compiuti negli ultimi due anni, con la riduzione del deficit quasi al 3% del Pil nel 2026, ma ha avvertito che «qualsiasi misura, comprese quelle destinate a contrastare i rincari dell’energia, debba essere compensata altrove». «Il processo di stabilizzazione del debito pubblico deve continuare», ha sottolineato.

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