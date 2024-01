Il petardo gli esplode in mano, ferito un quindicenne di Uta 

Probabilmente erano botti rimasti dalla notte di Capodanno abbandonati da chissà chi. Un gruppo di ragazzini si è ritrovato ieri pomeriggio nel piazzale del parco di Santa Greca. Un quindicenne ha trovato un petardo, ha provato ad accederlo ma gli esploso tra le mani.

Il fatto è accaduto attorno alle 17: immediato è stato l’allarme al 118. Sul posto nel giro di pochi minuti è arrivata l'ambulanza infermieristica di Decimomannu. Le condizioni del quindicenne di Uta non sono apparse gravi, ma è stato portato d'urgenza con codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. A preoccupare soprattutto le lesioni alla mano destra, mentre sono apparse subito lievi le escoriazioni al volto causate dalla deflagrazione.

Al suo arrivo all’ospedale gli specialisti hanno disposto il trasferimento nel reparto di Ortopedia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano per la riduzione di alcune fratture causate dall’esplosione del petardo. Il quindicenne di Uta dovrebbe cavarsela con tanto spavento e trenta giorni di cure: la funzionalità della mano non è stata compromessa dall’esplosione, ma è stato davvero un miracolo per il ragazzino che ha rischiato di perdere l’uso della mano a causa di quel petardo.

