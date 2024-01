Il pestaggio è un giallo: due feriti 

Un 46enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu con fratture al volto, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla mandibola e all’occhio. Sarebbe stato pestato brutalmente con una chiave a croce. L’altro, di un anno più giovane, si è poi presentato dopo alcune ore in caserma, gravemente ferito, raccontando che – quando si trovava in compagnia dell’altro uomo – sarebbero stati aggrediti da cinque o sei persone che non conoscevano. Anche lui è stato portato d’urgenza al pronto soccorso e ricoverato all’ospedale Santissima Trinità per politraumi. L’ipotesi dell’aggressione con rissa, però, non sembra convincere del tutto i carabinieri che starebbero cercando riscontri. Sconosciuto il movente del pestaggio.

L’allarme

A dare l’allarme, poco prima dell’alba di ieri mattina, sono stati alcune persone che transitavano in viale Trieste e che hanno chiamato la centrale operativa dell’Arma, sostenendo che in via Cesare Battisti ci fossero due uomini riversi a terra. All’arrivo della pattuglia della Sezione radiomobile, però, solo uno è stato individuato, visto che era stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Brotzu. Il 46enne, residente in via Schiavazzi, nel quartiere Sant’Elia, era stato appena soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso in ospedale. I medici gli hanno riscontrato diverse fratture al volto ed è stato operato d’urgenza nel reparto maxillofacciale per ridurre le fratture e salvargli l’occhio. La prognosi è di trenta giorni. Sentito dai militari, il paziente si sarebbe rifiutato di riferire in merito all’aggressione subita e non avrebbe fornito elementi utili a chiarire il giallo.

Il secondo ferito

Poco dopo si è presentato nella caserma di via Nuoro un secondo ferito, un 45enne residente in via Gavino Delunas, sempre a Sant’Elia, raccontando agli investigatori che, mentre si trovavano con l’amico, sarebbero stati aggrediti senza motivo da 5 o 6 giovani che lui, però, non conosceva. Nel giro di pochi minuti anche lui era in ambulanza, diretto all’ospedale Santissima Trinità, dov’è stato ricoverato per i numerosi traumi riscontrati. Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita. Informata la Procura, le indagini sono scattate immediatamente per verificare se vi sia stata realmente un’aggressione o se, in alternativa, i due si siano violentemente picchiati a vicenda. Nel luogo del pestaggio i militari avrebbero trovato una chiave a croce che sarebbe stata utilizzata come arma, ma – stando alle prime notizie filtrate – i due feriti non starebbero collaborando per ricostruire con chiarezza l’episodio. Gli investigatori starebbero dunque visionando i filmati di alcune telecamere della zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA