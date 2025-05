Il peso del cinema per il presidente Sergio Mattarella 

La lunga ombra del Conclave ha segnato inevitabilmente questa settantesima edizione dei David di Donatello ieri alla presentazione dei candidati al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Battute così da parte della conduttrice Geppi Cucciari che ha invitato un divertito Mattarella a candidarsi anche «al di là del fiume» per aspirare al soglio pontificio e riferimenti poi a Papa Francesco da parte della presidente dei David, Piera Detassis («l’arte non è un lusso, ma una necessità» e «in un mondo cosi artificiale è importante non perdere lo stupore»).

Il cinema, ha detto Mattarella che ha citato “Roma città aperta” e il valore identitario per la nostra cultura, è «un comparto che ha un peso importante, e crescente, nell'economia nazionale. Anche per questo, mentre apprezziamo il fiorire di nuove opere – il Premio David nasce proprio per questo, per incoraggiare il dinamismo della produzione italiana - dobbiamo anche riflettere sui problemi aperti, individuare i punti critici del sistema e trovare soluzioni che possano aiutare il cinema a superare le difficoltà».

