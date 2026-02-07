VaiOnline
08 febbraio 2026 alle 00:10

Il pesce fresco torna nelle mense dei più piccoli 

Pesce fresco nelle mense scolastiche. Il progetto coinvolge gli specialisti del Dipartimento di prevenzione della Asl in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è rendere il consumo del pesce fresco, che di recente ha sostituito quello surgelato nelle scuole di Nuoro, più sicuro e consapevole.

Il risultato, cui punta il progetto “Amico pesce: mo’ te magno!” con il coinvolgimento del Dipartimento di prevenzione dell’Asl attraverso l’intervento del dietista nutrizionista Cristian Cinellu e della veterinaria Cristina Cambosu, è a portata di mano. Inizialmente sarà coinvolto il comprensorio scolastico n. 3. Poi il progetto sarà esteso agli altri plessi. Nella giornata in cui il menu prevede pesce, sarà invertito l’ordine di consumo del primo e del secondo piatto. L’aspetto innovativo è dato dal fatto che i bambini saranno protagonisti di una sorta di “caccia alla spina”, attività ludico-educativa che consentirà di manipolare il pesce aumentando l’esperienza conoscitiva, sensoriale e la familiarità con l’alimento. Prevista una premiazione simbolica dei bambini. ll progetto è possibile dopo che il comitato mensa comunale, il 16 dicembre, ha deciso di reinserire il pesce fresco nei refettori scolastici.

