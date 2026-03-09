Il pesce di Ortacesus al centro di “Filindeu” 

Arrivava il carretto del pesce e il banditore gridava che era arrivato, le donne uscivano dalle case e si avvicinavano. Si trattava di pesci poveri, tenuti al fresco con il ghiaccio e la paglia, il viaggio poteva durare più di un giorno. Così il nostro cuoco per caso Gianluca Medas in questa nuova puntata si ritrova all’interno di una cucina ricostruita nel museo del pane ad Ortacesus. Qui abbiamo raccolto alcune ricette realizzate con il baccalà, una più buona dell’altra. Appuntamento alle 21.