“Il pescatore” di Ugo Garau in corsa ai David di Donatello 

“Il pescatore” di Ugo Garau corre per i David di Donatello. Il cortometraggio, opera prima dell’artista cagliaritano, attore e regista, classe 1983, potrebbe entrare nella cinquina finale della categoria corti della sessantanovesima edizione del premio cinematografico, la cui cerimonia si terrà a maggio.

La votazione si è chiusa giovedì, i risultati sono attesi per la fine del mese, ma intanto, fanno sapere dallo staffi di Garau, formatosi a Roma tra l’Accademia di Testaccio e il Duse International, si dice già soddisfatto e contentissimo per essere stato preso in considerazione dall’Accademia del Cinema Italiano, presieduta dalla direttrice artistica Piera Detassis, che assegna il prestigioso riconoscimento.

La notizia è trapelata da una storia Instagram di Garau, che de “Il pescatore” (“The fisherman”) è regista ma anche attore nei panni di Vincent, il protagonista del film. Una storia che riprende il post pubblicato sul suo profilo social da Stefano Guzzetti, che ha curato il mix e il sound design del corto girato interamente in Sardegna, al porticciolo vecchio di Sant’Elia, coinvolgendo in prima persona i pescatori della Cooperativa pescatori Sant’Elia. Lo scorso anno il David per il miglior cortometraggio andò a “Le variabili dipendenti” dell’umbro Lorenzo Tardella. Non resta che incrociare le dita.

RIPRODUZIONE RISERVATA