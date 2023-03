Il Perù di Lapadula contro la Germania 

Non un buon bottino per i tre rossoblù impegnati con le rispettive nazionali, mentre questa sera toccherà a Lapadula, che scenderà in campo col suo Perù a Mainz contro la Germania, dopo aver smaltito il fastidio alla caviglia destra.

Congo, che botta

Il centrocampista Makoumbou è stato l'unico nazionale del Cagliari a scendere in campo. Ma senza troppe soddisfazioni, visto che il suo Congo è stato sconfitto in casa (2-1) dal Sudan del Sud in una gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Per Makoumbou, 82 minuti in campo e un cartellino giallo. Il 27 la gara di ritorno. Sono invece rimasti a guarda Obert (0-0 della Slovacchia col Lussemburgo nelle qualificazioni a Euro2024) e Kourfalidis (sconfitta 0-1 in amichevole dell'Under 21 greca contro i pari età dell'Ungheria). Prossime uscite per Obert Slovacchia-Bosnia domani e per Kourfalidis Grecia-Portogallo, sempre Under 21, il 28.

L'ora di Lapagol

Questa sera a Mainz tocca a Lapadula con il suo Perù, in amichevole contro la Germania. L’attaccante rossoblù, smaltita una piccola distorsione alla caviglia, sarà regolarmente al suo posto al centro dell'attacco della Bicolor. Ad arbitrare la gara l'italiana Ferrieri Caputi, alla sua prima direzione in una gara internazionale. (al.m.)