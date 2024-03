Il Perù chiama Lapadula per due amichevoli 

Prima il Monza, poi l'ultima sosta della stagione per gli impegni delle nazionali. E il Cagliari, ancora una volta, darà il suo contributo alle varie selezioni in giro per tutto il mondo. Sono già ufficiali le convocazioni di Mina e Lapadula, per le amichevoli di Colombia (in Europa con la Spagna e con la Romania) e di Perù (in Sudamerica contro il Nicaragua e la Repubblica Dominicana), ma sono tanti i giocatori rossoblù con le valigie già pronte in attesa di una convocazione ufficiale.

In preallarme

Questione di ore, ormai. Hatzidiakos e Wieteska dovrebbero essere chiamati da Grecia e Polonia per le sfide dei playoff europei, rispettivamente contro Kazakhstan ed Estonia. Qualificazioni europee dell'Under 21 azzurra per Oristanio e Prati (contro Lettonia e Turchia) e mondiali per Shomurodov con l'Uzbekistan (doppia sfida contro Hong Kong). In preallarme anche Nandez, con l'Uruguay in tournée europea per due amichevoli che disputerà con i Paesi Baschi e la Costa d'Avorio, mentre Luvumbo dovrebbe rispondere alla chiamata dell'Angola per i test, sempre amichevoli, in programma con Marocco e Comore. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA