Il personale si forma d’inverno  

La filiera del turismo si conferma traino della domanda di lavoro. La crescita tendenziale dei contratti dei lavoratori rispetto allo scorso anno ha raggiunto la doppia cifra. Ma resta alta la difficoltà di reperimento di profili professionali segnalata dalle imprese. La litania estiva del “non si trova personale” è stato il classico della stagione della ripartenza dopo due anni convissuti con divieti e limitazioni. Nel frattempo, tanti operatori del settore sono migrati verso altre attività e i datori di lavoro si sono trovati impantanati nelle sabbie mobili. Ecco che dunque le società di formazione intervengono sul campo promuovendo quattro corsi professionali per quattro tra le figure più ricercate: pizzaiolo, barman, cuoco e cameriere.

Corsa contro il tempo

I corsi, messi in vetrina da R&M servizi di Tortolì, hanno una durata di 200 ore. Si tratta di formazione mirata all’inserimento lavorativo e l’iscrizione avviene tramite i centri territoriali per l’impiego. Il corso per barman e cameriere è riservato ai giovani tra 18 e 29 anni, mentre per pizzaiolo e cuoco la forbice si allarga fino ai 35. In Ogliastra non si trovano queste figure o comunque, con la pandemia, sono diventate merce rara. Uno dei settori che l’estate scorsa ha sofferto di più è stato quello del commercio e dei servizi. La ristorazione ha trascorso un’intera stagione a ricercare figure da inserire in cucina o in sala per il servizio e, spesso, è accaduto che le attività dovessero rivedere programmi e orari proprio in virtù del fatto che la coperta era corta. «Con la formazione - afferma Rocco Meloni, 70 anni, imprenditore turistico e capo della società di formazione professionale - il territorio prova a limitare i disagi. Per chi ha bisogno di qualificarsi è un momento importante, così come lo è anche per le aziende che devono assumere. La tempistica di questi corsi è perfetta per far incontrare domanda e offerta».

L’associazione

La formazione è un elemento importante e in tutta l’Isola è disponibile un’ampia offerta di corsi. «Ma il problema di reperire figure professionali - avverte Gianluca Deriu (55), direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - si riproporrà a primavera. Sono tanti i fattori che incidono, ma soprattutto conta il fatto che ci sono sempre meno giovani disponibili a lavorare nel turismo. In Italia, dopo la pandemia, 180 mila persone si sono spostate dal settore turistico ad altri comparti».