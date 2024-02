Il perito: «Pifferi è lucida» La difesa: noi intimoriti, così sarà ergastolo sicuro 

MILANO. In vista dell’udienza del 4 marzo - che si preannuncia tesa, con uno sciopero fuori dall’aula dei legali milanesi a sostegno dell’avvocata indagata in un’inchiesta parallela - sul caso di Alessia Pifferi arriva un dato importante. Dopo quattro mesi di lavoro lo psichiatra forense Elvezio Pirfo, nominato dalla Corte d’Assise presieduta da Ilio Mannucci, ha depositato gli esiti della perizia: la 38enne era capace di intendere e volere, era «lucida» quando ha abbandonato da sola in casa per sei giorni la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, lasciandola morire di fame e di sete. Lo psichiatra riscontra l’assenza di «disturbi psichiatrici maggiori» e di «gravi disturbi di personalità». Pifferi, accusata di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione, a questo punto rischia l’ergastolo, anche se i giudici potrebbero riconoscere attenuanti e, in ipotesi, la pena potrebbe scendere. «Con questa perizia è ergastolo sicuro, ma confido nella Corte d’Assise. Ritengo che il clima sia ormai viziato dal fatto che il pm ha indagato me e le psicologhe, cosa che ha intimorito tutti», ha sostenuto l’avvocata Alessia Pontenani, riferendosi al fascicolo aperto a processo in corso dal pm Francesco De Tommasi. Un filone di indagine per falso e favoreggiamento sulle due psicologhe di San Vittore e sulla legale, perché con un test psicodiagnostico, il cosiddetto Wais, e con presunte falsificazioni del «diario clinico», avrebbero aiutato la donna ad ottenere la perizia, sostenendo che avesse un deficit cognitivo e «manipolandola». Nelle sue quasi 130 pagine Pirfo scrive che in assenza di video-audio registrazioni dei colloqui con le psicologhe «non è possibile dare una valutazione compiuta circa l'eventuale induzione o suggestione dell’imputata». Ad ogni modo, l’esperto mette nero su bianco che quel test effettuato dalle due professioniste non è «del tutto conforme ai protocolli di riferimento e alle buone prassi» e «l’esito» non può essere ritenuto «attendibile e compatibile con le caratteristiche mentali e di personalità dell’imputata».

RIPRODUZIONE RISERVATA