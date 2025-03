Il perito: Liliana Resinovich è stata soffocata 

Trieste. Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa, soffocata, e dunque sarebbe morta per asfissia. È una delle ipotesi formulate per l'intricato caso della donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico. Aveva la testa in due sacchetti trasparenti di tipo alimentare fissati al collo con un cordino e il corpo in due grandi sacchi neri, di quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, uno infilato dall'alto e l'altro dal basso.

L'indiscrezione è trapelata nell'attesa di leggere la perizia medico-legale sulle spoglie riesumate di Liliana, depositata due giorni fa in Procura a Trieste dopo numerosi rinvii e comunque dopo tredici mesi (la perizia era stata incaricata dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Maddalena Chergia, il 26 gennaio 2024). La tesi del suicidio sostenuta dalla Procura - che dopo vari mesi di indagine e tanti esami eseguiti aveva chiesto l'archiviazione del caso - aveva sempre suscitato forti dubbi. Non aveva nemmeno convinto il Gip del Tribunale, Luigi Dainotti, che l'aveva praticamente smontata. Il Gip aveva individuato in oltre venti i punti da approfondire. A cominciare dal reato cui intestare il fascicolo fino alla riesumazione delle spoglie dal cimitero di Sant'Anna dove erano state seppellite (riesumazione avvenuta il 13 febbraio 2024).

