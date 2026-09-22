Il periodo più critico durante l’estate 

Posso riconoscere la malattia dalla pelle?

Dal punto di vista dermatologico, la pelle può fornire un importante indizio diagnostico. Nel punto in cui la zecca ha morso può comparire la caratteristica “tache noire”, una piccola lesione necrotica ricoperta da una crosta scura. Nei giorni successivi può comparire un’eruzione cutanea diffusa. Il periodo più critico è durante l’estate, la comparsa di febbre ed eruzione cutanea dopo un’escursione o un soggiorno in campagna deve far considerare anche una rickettsiosi. La diagnosi precoce permette di iniziare tempestivamente la terapia antibiotica. Per ridurre il rischio di morso sono utili abbigliamento adeguato, repellenti e un’attenta ispezione della pelle al rientro. (m. c.)