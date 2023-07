Il pericoloso slalom dei crocieristi  fuori dalle “strisce” 

I turisti arrivano dal molo Sant’Agostino, attraversano la passerella in legno lungo via Riva di Ponente, poi chi deve raggiungere la stazione dei treni o quella dell’Arst tenta di attraversare al semaforo all’angolo con piazza Matteotti, chi invece deve raggiungere il centro, si getta sul semaforo di fronte alla Rinascente. In ogni caso, fuori dalle strisce pedonali, con conseguente rischio di creare un incidente con le auto che non hanno mai il semaforo rosso. Effetti del cantiere di via Roma, che da quattro mesi rivoluzione la mobilità di auto e pedoni. Gli automobilisti ormai si sono abituati alle file nelle ore di punta in via Lungomare New York 11 settembre, a inevitabili gimcane lungo i nuovi (e temporanei) sensi unici; i pedoni, i turisti in questo caso, si avventurano ad attraversare dove capita: potrebbero, anzi dovrebbero, raggiungere l’unico (per ora) attraversamento pedonale rimasto (la scelta del Comune è per non creare troppi imbuti alle auto) ma dovrebbero camminare qualche minuto in più e così molti preferiscono “tagliare” dove possono. Per gli automobilisti c’è anche l’incubo del parcheggio della Stazione: il senso unico di via Sassari che obbliga chiunque debba raggiungere via Roma a passarci, in alcune giornate è una trappola: le file di auto in via Sassari bloccano a lungo l’uscita dal parcheggio. ( ma. mad. )

