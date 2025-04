Il pericolo: ragazzi armati di coltello 

Prosegue l’attività dei carabinieri del comando provinciale nel contrasto delle situazioni di degrado, in città, dovute ai comportamenti legati alla malamovida. Durante una serie di controlli i militari hanno controllato circa 90 persone: tre le denunce.

E in due casi si è trattato di giovani (22 e 28 anni, residenti a Villasimius e in città) che sono stati fermati nel centro storico perché trovati in possesso di un coltello. Dovranno così rispondere dell’accusa di porto ingiustificato di armi. Un 31enne di Pula invece è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva con sé un grammo di cocaina, suddiviso in quattro dosi pronte per essere cedute. Sequestrati anche 240 euro, il materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Durante i servizi svolti anche in collaborazione con la Polizia Locale e l’Ispettorato del Lavoro, sono stati segnalati quattro consumatori di sostanze stupefacenti e sono state svolte delle verifiche in esercizi commerciali (sono emerse delle irregolarità, compreso l’utilizzo in un bar di viale Trieste di un lavoratore in nero). I servizi, come disposto dalla Prefettura, proseguiranno anche nelle prossime settimane. (m. v.)

