Il perdono social del papà accoltellato 

«Mi fa più male che tu non ci sei che quello che mi hai fatto», scrive nella sua pagina Facebook l’uomo di Siliqua che, lunedì scorso, era stato accoltellato al collo dal figlio. Nel breve testo riserva al figlio quindicenne parole affettuose, facendo intendere che spera in una prossima riappacificazione, e promette che gli sarà sempre vicino, «nonostante tutto».

L’uomo, che in seguito all’aggressione era stato sottoposto a un intervento chirurgico, e aveva ricevuto una prognosi di quaranta giorni di cure, termina la dichiarazione d’affetto con le parole: «Ti voglio sempre bene».

Ovviamente non si conosce la reazione del quindicenne: dopo l’accoltellamento, è stato arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio, e qualche giorno fa è stato trasferito in una comunità. Per il momento non può essere avvicinato da nessuno tranne che, ovviamente, da chi si occupa della comunità.

Secondo la ricostruzione dei fatti avvenuti quel lunedì, il giovane, che si trovava con i genitori in auto, avrebbe avuto una reazione violenta, presumibilmente, in seguito a una lite.

E ora l’uomo affida a un messaggio su Facebook il perdono del figlio. «Vedrai che ci rincontreremo», scrive. E, promettendogli di aiutarlo, ribadisce il suo amore per lui.

