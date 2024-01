Il perdono a Hof dopo il Prater: «In campo ci sta tutto»  

Poche settimane dopo la sfida tra Cagliari e Lazio, che fece vivere un giorno da star a Danilo Piroddi, accadde l’imprevedibile. Gigi Riva, che nel frattempo con il suo Cagliari aveva sbancato anche San Siro, battendo per 3-1 l’Inter, incrocia Norbert Hof nella sfida contro l’Austria al Prater. E molto finisce quel giorno.

L’incidente

Era il 31 ottobre del 1970, in occasione di un match di qualificazione agli Europei. Un intervento scorretto del mediano austriaco provocò la rottura del perone destro di Rombo di Tuono, causando anche il distacco dei tendini della caviglia. Da quel momento Hof fu ribattezzato “Il boia del Prater”, perché tolse Riva alla Nazionale e soprattutto al Cagliari, che vide svanire la possibilità di un cammino vincente in campionato e in Coppa dei Campioni, incidendo in modo decisamente pesante sul resto della carriera del bomber rossoblù, già colpito, nel 1967, dalla rottura del perone della gamba destra dopo uno scontro con il portiere portoghese Americo. Si narra che Hof intervenne con violenza per vendetta (anche se il giocatore parlò di tragica fatalità), per via di un pugno al volto ricevuto in occasione della sfida Cagliari-Wiener di Mitropa Cup qualche tempo prima.

La stretta di mano

Nella partita di ritorno tra Italia e Austria, all’Olimpico di Roma, il 20 novembre del 1971, ci fu una calorosa stretta di mano tra i due che Riva gradì molto, anche perché pare non avesse mai creduto all’ipotesi di una vendetta, ma che non compensò il dolore per un infortunio che scombinò molti piani.Hof è morto nel 2020 e, qualche tempo dopo, intervistato da L’Unione Sarda , ottenne il perdono definitivo di Gigi Riva: «Nel calcio, in campo, ci sta tutto, nel bene e nel male». In fondo Gigi Riva era questo: un campione di umiltà. Anche davanti a un danno evidente per la sua carriera di giocatore.

