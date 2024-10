Il Perdaxius sfiora l’impresa, la Freccia Montis la compie 

Perdaxius 1

Gonnosfanadiga 1

Perdaxius : E. Di Meglio, Curreli, Fidanza, Miali, Giganti (70’ G. Cadoni), Cogotti, D. Congiu (70’ K. Congiu), Chia, Pinna, Mazzotta (60’ Puggioni), Medda. Allenatore Tinti.

Gonnosfanadiga : Uccheddu, Tocco, Lautaro Rodriguez, Lampis, Cadoni, Cinus, Tuveri, El Youni, Cordoba (70’ Sardu), Yao, Unida. Allenatore Congia.

Arbitro : Loi di Cagliari.

Reti : 12’ El Youni, 44’ (r) D. Congiu.

Il Perdaxius sfiora l’impresa, ancora una volta contro una corazzata del girone: dopo aver strappato un punto all’Arbus, impone l’1-1 al più quotato Gonnosfanadiga, giunto nel Sulcis (il Perdaxius gioca ancora ospite a Narcao in attesa a dicembre del nuovo manto sintetico) con il chiaro intento di vincere. E difatti i ragazzi di Congia pongono subito le cose in chiaro: al 10’ occasione da rete con Yao, al 12’ su un corner respinto l’azione si sviluppa con un cross di Cordoba su cui si avventa El Youni per la deviazione vincente. Il vantaggio scuote i padroni di casa: al 36’ D. Pinna si rende pericoloso, poi il Perdaxius trova il guizzo giusto del pareggio con il rigore procurato e segnato da D. Congiu. Ripresa meno intensa, il Perdaxius ci prova, non si arrocca in difesa ma il Gonnosfanadiga spinge e al 70’ è strepitosa la parata di Emiliano Di Meglio che salva i sulcitani. (a. s.)

