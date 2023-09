Il Perdaxius risorge dopo 40 anni di apnea 

Perdaxius. Scusate il ritardo: dopo 40 anni il Perdaxius s’affaccia sulla scena del calcio regionale che conta e, dopo il 2-2 esterno alla prima giornata, oggi alle 16 per i cittadini del paesino del Sulcis sarà una giornata quasi storica: l’esordio casalingo in Prima categoria, per giunta nel derby contro l’Atletico Masainas che non fa mistero di voler sbancare il campionato.

L’ultima apparizione del Perdaxius in un torno simile risale agli anni Ottanta. Era quasi quasi un calcio in bianco nero. «Poi da un decennio», sottolinea il presidente Pietrangelo Loru, «abbiamo navigato fra Terza e Seconda categoria, sino a quando la scorsa stagione abbiamo vinto il campionato: approdare per la prima volta in Prima categoria è una gioia immensa: siamo consci delle difficoltà, la categoria va mantenuta ma parteciperemo per fare bella figura».

In estate sono stati piazzati buoni colpi di mercato, calciatori messi a disposizione dell’allenatore Fabio Tinti: il portiere Emiliano Di Meglio, l’attaccante Samuele Curreli, Daniel Manca. Si giocherà stasera alle 16 nel comunale di Villaperuccio: «Ringraziamo il Comune per l’ospitalità», conclude Loru, «pensiamo che verso gennaio possa essere pronto il manto sintetico del nostro impianto a Perdaxius».

