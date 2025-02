Il Perdaxius affonda la capolista, impresa della Verde Isola 

Samugheo 2

Perdaxius 3

Samugheo : Carta, S. Frongia, Diana, Loi (63’ Macis), Pitzalis (60’ Pisano), Arru (82’ Tatti), Frau (71’ Uras), Fadda, M. Frongia, Pistis, Loreto. Allenatore Ferraro.

Perdaxius : E. Di Meglio, Fidanza, Cadoni, Giganti, Deluna, Porcu, Chia, Pinna, Mazzotta (61’ Congiu), C. Di Meglio, Armas. Allenatore Tinti.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 7’ Loreto, 16’ Pinna, 29’ Porcu, 46’ (a) Diana, 74’ Uras.

Vittoria di misura (2 a 3) per il Perdaxius contro la capolista biancorossa. La partita si apre con un buon inizio per i padroni di casa che passano in vantaggio al 7’ grazie a un gol di Loreto che sfrutta un preciso assist di Arru e insacca la palla da dentro l’area spiazzando il portiere avversario. Il Perdaxius reagisce prontamente e al 16’ pareggia i conti con Pinna che dopo un cross svetta di testa e mette la palla in rete. Al 29’ sono ancora gli ospiti a passare grazie ad un gol di testa di Porcu che approfitta di una mischia dopo un calcio d’angolo. Il gol dell’1-3 arriva alla fine della prima frazione di gioco con uno sfortunato autogol del difensore biancorosso Diana. Nel secondo tempo il Samugheo cerca con tutte le forze di rientrare in partita, concretizzando gli sforzi con un gol del neo entrato Uras su assist di M. Frongia.

RIPRODUZIONE RISERVATA