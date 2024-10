Il percorso netto di Bruno Chimirri 

L’inno di Mameli e la bandiera italiana al centro hanno caratterizzato la premiazione del “Luise Water Engineering”, la categoria più importante, e più alta, della seconda giornata del Sardegna Gran Tour di salto ostacoli che termina stasera al Campo Generale Rossi di Cagliari. Il cavaliere calabrese Bruno Chimirri, alfiere dei Carabinieri, in sella alla grigia di dieci anni Samara, ha fatto fermare il cronometro a 66’52” e con un percorso netto ha preceduto il campione austriaco, componente della squadra che ha preso parte alle recenti olimpiadi di Parigi, Gerfried Puck con Equitron Ornaat V, per lui uno “zero” nel tempo di 67’57”. Terzo classificato il lettone Kristaps Neretnieks, netto in 68’38”. Guido Franchi, vincitore della “grossa della prima giornata, ha ottenuto il settimo posto con il cavallo nato in Sardegna nell’allevamento di Gianpietro Franzoni, Arsenio de Marchesana.

Alta qualità

I primi quattro posti della categoria H145 sono appannaggio di quattro nazioni diverse, a sottolineare l’altissima qualità dei partecipanti al Sardegna Gran Tour: primo il lettone Neretnieks, questa volta in sella al castrone grigio di nove anni Corlansky Pro, secondo l’austriaco Puck con Idiaal Special HJ, terza la slovena Nina Jovovic con Diamant’s Dream e quarto il macedone Luka Zaloznick con Columbus G. Quinto, e primo degli azzurri, ancora Bruno Chimirri con Je Suis Godot d’Acheronte. Ancora il cognome Chimirri in testa ad una categoria, con la ventiduenne Elisa, figlia di Bruno, che con Cornico si è aggiudicata la H135 a tempo. La giovane amazzone, con il tempo di 57’57” è stata la più rapida a chiudere il giro, piazzandosi davanti all’altro giovane Filippo Codecasa con Casilius e, ottimo terzo, il ventenne cagliaritano Antonio Meloni con Vadir, il cavaliere più giovane iscritto a questo CSI 4 stelle.

Il pubblico

Anche ieri capienti tribune del comprensorio sportivo del Rossi piene per tutte le sette categorie disputate. Infatti, oltre a quelle inserite nel programma del “4 stelle” ci sono le quattro del programma dell’internazionale 1 stella. Nella prima di queste, la “sei anni”, bella vittoria sarda con il cavaliere ozierese Giangavino Serra con Coupe de Rain, davanti a Francesco Angelo Meloni con Untoched, primi nella prima giornata, e Simone Mameli con Ciriaco. I sette anni sono stati i protagonisti della categoria a due fasi dove il cavaliere di Matera Emanuele Gaudiano con Diasandro Blue ha preceduto Elisa Chimirri con Padiquida e Simone Coata con Dart Z. Syria Casula in sella a Vincent ha vinto la H115 a due fasi con un doppio zero davanti a Ivana Manca con Zaira del Tirso ed alla slovena Kaia Kropec con Concordia. Ultos montato dal sardo-lombardo Lorenzo Correddu si è aggiudicato la H125 a tempo, secondo Biricchino con Gabriele Visca e terza Rarità con Luigi Angius.

Oggi terza e ultima giornata, il via alle 8.45. Il momento più importante alle 14.30 con il Gran Premio e un montepremi di 106 mila euro, dotazione mai vista in Sardegna per un concorso ippico. Gli iscritti sono venti, Bruno Chimirri favorito. Emanuele Gaudiano, il cavaliere italiano più in alto nella classifica mondiale, vorrà riscattare un Sardegna Gran Tour per lui ancora incolore.

