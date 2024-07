Il percorso netto dell’Italia 

L’Italia ha chiuso con un gran percorso netto la fase a gironi degli Europei di padel e oggi al Tennis Club Cagliari si parte coi quarti. Dalle 9 le ragazze sfidano la Danimarca, mentre nella sessione pomeridiana (dalle 16) l’appuntamento è per gli uomini con la Svezia.

Percorso perfetto

Spagna, Francia, Italia e Svezia sono le quattro squadre a punteggio pieno del tabellone femminile. Solo le azzurre e le spagnole, grandi favorite, l’hanno ottenuto con un triplo 3-0 nelle partite del girone. Nemmeno un set concesso dalle ragazze di Marcela Ferrari, che ieri in poco più di due ore hanno fatto loro lo scontro diretto con la Germania. «Abbiamo tutti gli elementi per far bene e giocarcela anche con la Spagna: siamo molto unite e ci inorgoglisce la crescita del padel femminile», afferma Chiara Pappacena, una delle prime ad aver giocato i tornei internazionali a Cagliari dal 2020. «Qui mi sento come a casa, è una bellissima città». Sulla stessa linea Martina Parmigiani: «Ci troviamo sempre benissimo, il TC Cagliari dà anche tanti ricordi a chi viene dal tennis. E di recente ho potuto vedere, in un clinic ad Alghero, ragazzi e ragazze venute da Cagliari con voglia di allenarsi con me e cercare di migliorare: è molto piacevole».

Stesso discorso per gli uomini, col 3-0 alla Gran Bretagna: di Michele Bruno e Aris Patiniotis il successo che li conferma primi nel girone. Nel femminile il tabellone dal 1º all’8º posto prevede Spagna-Germania, Svezia-Portogallo, Francia-Olanda e Italia-Danimarca, nel maschile Spagna-Olanda, Portogallo-Gran Bretagna, Italia-Svezia e Francia-Germania. Si gioca anche dal 9º al 16º.

