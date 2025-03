Il percorso del dossier va avanti tra Cagliari e Barbagia 

Sono tre appuntamenti fondamentali per la candidatura di Sos Enattos come sede dell’Einstein Telescope: il primo per i ricercatori e gli scienziati; il secondo dedicato al mondo delle imprese; il terzo per gli amministratori e la cittadinanza.

Oggi e domani a Cagliari, all’ex Manifattura, è in programma il workshop “ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura”, un confronto per l’intera comunità scientifica italiana sulle tante sfide legate alla realizzazione dell’infrastruttura.

Domani, alla Camera di Commercio di Nuoro, sarà la volta di “Einstein Telescope e enabling technologies: sfide innovative, opportunità e prospettive future”, durante il quale – spiega la responsabile dell’iniziativa di Sardegna Ricerche Mara Mangia – «illustreremo l’avviso per rilevare l’interesse delle imprese sarde a realizzare progetti nell’ambito dell’Einstein Telescope, ma applicabili anche in altri settori. Poi procederemo con la progettazione dei bandi, che saranno pubblicati nei prossimi mesi. Complessivamente ci sono risorse per 160 milioni su varie voci».

Giovedì mattina, nella sede dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, la presidente della Regione Alessandra Todde firmerà l’accordo di programma sull’Einstein Telescope con i sindaci delle comunità locali e dei comuni capoluogo, «per la costituzione di una governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos»; nel pomeriggio, alle 17, nella Palestra Comunale del comune di Lula, in via della Repubblica, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, con la presentazione del progetto ET-SUnLab (Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory).

